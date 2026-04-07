Tragedia: el chofer de un intendente atropelló a un nene en una plaza y provocó su muerte

Un nene de 5 años murió tras ser atropellado por una persona cercana a un intendente en Salta. El caso generó conmoción en la localidad, donde los vecinos realizaron protestas y se registraron incidentes en distintos puntos.

La víctima fue identificada como Tomás , un niño de 5 años que, el domingo por la noche, iba en bicicleta junto a su madre por la esquina de una plaza, cuando fue embestido por una camioneta.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes, en la esquina de una plaza ubicada en la ciudad salteña de La Merced. Tras el siniestro, el niño fue trasladado con código rojo al Hospital Público Materno Infantil. Horas más tarde, los médicos dieron a conocer su muerte.

De acuerdo con los testigos y la policía, el conductor de la camioneta era Miguel Plaza, quien dijo que se desempeñaba como chofer del intendente de La Merced, Javier Wayar . Según el testimonio de los testigos, Plaza circulaba a alta velocidad y no pudo frenar para evitar el impacto contra el menor.

El lunes, vecinos de La Merced llevaron a cabo distintas movilizaciones para exigir respuestas por la muerte del nene. Las protestas se realizaron sobre la ruta y frente a la Municipalidad. Durante esas manifestaciones hubo quema de cubiertas y enfrentamientos con fuerzas de Infantería.

El acusado permanece detenido a la espera de las primeras pericias judiciales. Asimismo, la causa avanzó con una imputación por homicidio culposo. Además, Plaza se negó a declarar ante la Justicia.

Qué dijo el intendente salteño tras el siniestro

Como si fuera poco, la Municipalidad aseguró que se presentó una denuncia por el robo del vehículo utilizado por Plaza durante el siniestro. “La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”, declaró el intendente tras el deceso del menor.

En el mismo mensaje, Wayar pidió que la investigación avance con severidad. “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos”, expresó.