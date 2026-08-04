Piden detener a la mamá de Agostina Vega y a una hermana de Claudio Barrelier

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, los abogados que representan a Gabriel Vega , padre de la víctima, solicitaron la detención de la madre y una de las hermanas de Claudio Barrelier , señalado como autor material del crimen.

El pedido fue presentado por los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani , quienes además requirieron el arresto de los tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada en calle Juan del Campillo 878 , en barrio Cofico.

Ahora será el fiscal Raúl Garzón , a cargo de la investigación, quien deberá analizar las nuevas medidas solicitadas por la querella y resolver si hace lugar o rechaza el planteo.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada Fernanda Alaniz confirmó que la fiscalía dispuso nuevas diligencias probatorias para continuar esclareciendo las circunstancias del crimen, ocurrido a fines de mayo y que conmocionó a Córdoba tras el hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La querella sostiene que aún restan responsabilidades por determinar y considera necesario avanzar con nuevas imputaciones en el marco de la investigación.

Los detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Hasta el momento, además de Barrelier, permanecen detenidas otras tres personas acusadas de encubrimiento agravado. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, acusada de haber facilitado el automóvil Ford Ka negro utilizado por el principal sospechoso, y Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.

Por su parte, Claudio Gabriel Barrelier continúa imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio).

Esperan la decisión del fiscal

Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, separados del resto de la población carcelaria, mientras que Palmero y Andreani se encuentran detenidas en otro establecimiento penitenciario.

La resolución sobre el nuevo pedido de detenciones formulado por la querella quedará ahora en manos del fiscal Raúl Garzón, quien deberá evaluar los elementos incorporados a la causa y definir si corresponde avanzar con los arrestos solicitados.