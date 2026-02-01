Perú autorizó la extradición de "Pequeño J", acusado por el triple crimen de Florencio Varela

El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como “ Pequeño J ”, principal acusado del triple crimen ocurrido en Florencio Varela . El joven había sido detenido en septiembre del año pasado en Lima , luego de permanecer prófugo tras huir del conurbano bonaerense.

Con la resolución ya firmada, el próximo paso será coordinar con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Valverde Victoriano está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género”. La Justicia argentina lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Tras el triple crimen, el acusado se fugó del conurbano bonaerense. Más de diez días después fue localizado y detenido en Pucusana , una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre. En ese momento, Valverde Victoriano se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que dio inicio al trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución oficial. El documento fue firmado por el presidente de Perú, José Jerí , junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez .

Según detalló la resolución publicada por un medio local, antes de la entrega se deberá verificar que el acusado no tenga procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias en territorio peruano. En caso contrario, la extradición podría quedar aplazada.

El rol dentro del triple crimen de Florencio Varela

De acuerdo con la investigación, Valverde Victoriano fue considerado el autor intelectual de la tortura y el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En un primer momento también fue señalado como el líder de una organización narco transnacional con operaciones en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense. Sin embargo, con el avance del caso, los investigadores determinaron que por encima de él se encontraba “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien habría ordenado el triple crimen.