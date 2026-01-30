Hallaron a una beba de dos meses abandonada en su cochecito en pleno centro de Río Cuarto

Vecinos de Rio Cuarto alertaron a la Policía al ver a la beba abandonada en la vía pública. Fue asistida y trasladada al Hospital San Antonio de Padua.

Una situación conmocionó este jueves por la tarde al centro de la ciudad de Rio Cuarto, cuando vecinos encontraron a una beba de apenas dos meses abandonada en su cochecito en plena vía pública, sin la presencia de ningún adulto que la resguardara.

El hecho ocurrió sobre calle Constitución al 700, donde transeúntes advirtieron la presencia de la menor sola en un cochecito y dieron aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y activaron el protocolo de intervención previsto para este tipo de casos.

La beba fue asistida en el lugar y luego trasladada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde quedó internada de manera preventiva para evaluar su estado general de salud.

Misterio sobre la beba abandonada Según se informó oficialmente, la niña se encontraba estable al momento del ingreso.

En paralelo, se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que tomó participación en el resguardo de la menor mientras se definen las medidas de protección correspondientes.