Un pitbull atacó salvajemente a una beba de un año y la dejó en terapia intensiva

Una beba de un año permanece internada en estado crítico en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe , luego de haber sido atacada por un perro de raza pitbull .

El dramático hecho ocurrió el pasado viernes, dentro de la propia vivienda familiar, ubicada en Estrada 1900, zona suroeste de la capital provincial. Luego del ataque, la menor fue asistida de urgencia y trasladada al hospital pediátrico, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Según se informó oficialmente, la niña presentó pérdida de masa encefálica y levantamiento del cuero cabelludo como consecuencia de las mordeduras. Actualmente atraviesa el tercer día de internación y permanece con asistencia respiratoria mecánica, bajo coma inducido y con monitoreo permanente.

El director del Hospital de Niños, Pablo Ledesma, explicó que “la menor fue compensada inicialmente en la guardia, tras lo cual fue trasladada a terapia intensiva y luego ingresada al quirófano, donde neurocirujanos realizaron una intervención de urgencia”.

De acuerdo al parte médico, la cirugía incluyó la toilette quirúrgica de las heridas, la limpieza del cuero cabelludo, el abordaje de una pequeña fractura en uno de los huesos del cráneo y la evaluación de la masa encefálica, que resultó severamente comprometida tras el ataque.

Finalizada la intervención, la beba regresó a terapia intensiva, donde continúa con tratamiento intensivo, sedación y drogas inotrópicas, siguiendo el protocolo habitual para traumatismos severos. Los profesionales aclararon que el coma es inducido con fines terapéuticos, para permitir una adecuada ventilación y evitar respuestas neurológicas que puedan afectar su evolución.

Desde el equipo médico señalaron que, si el cuadro continúa siendo favorable, entre las próximas horas y el martes podrían comenzar a modificar los parámetros del respirador con el objetivo de evaluar un posible despertar progresivo y eventual extubación.

El ataque ocurrió dentro del ámbito familiar y fue protagonizado por un perro pitbull perteneciente a la vivienda. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio, que continúa siendo materia de investigación.