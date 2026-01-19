"Papá me dieron un tiro", la brutal balacera en una fiesta clandestina que terminó con una adolescente tiroteada y 2 heridos

El tiroteo ocurrió durante una fiesta en una quinta de Zárate que dejó al menos tres heridos, entre ellos una joven de 17 años. El sospechoso sigue prófugo.

La adolescente primero fue rozada por una bala y luego recibió un disparo en su pierna derecha.

Un violento episodio se registró en la madrugada del sábado en una fiesta clandestina realizada en una quinta ubicada sobre la ruta 193, en el barrio La Florida de Zárate. Según los primeros testimonios, el tiroteo se desató después de que se produjera una discusión y, segundos después, se escucharon varios disparos que dejaron tres heridos.

Según trascendió, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, donde, después de los tiros, decenas de personas corrieron para escapar del lugar, en el que luego trascendió el momento de uno de los disparos, que dejó herida a una adolescente de 17 años.

Este hecho dejó al menos tres personas heridas. La situación más delicada fue la de esta adolescente, que recibió un disparo en la pierna derecha. La joven debió ser trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Campo y luego derivada a un centro de mayor complejidad en Almagro, donde finalmente se le extrajo la bala. Las otras dos personas heridas también debieron recibir atención médica, aunque presentaban lesiones de menor gravedad.

Tiroteo en una fiesta clandestina en Zárate El relato del padre de la adolescente herida El padre de la joven relató para TN cómo fue el procedimiento: "Hoy le hicieron una segunda operación donde pudieron sacarle la bala en el fémur. Estaba a un centímetro de la arteria femoral. Podrían haber hecho cualquier desastre. Vamos por una tercera operación si Dios lo permite. Le van a poner una prótesis".

Además, comentó el estado de shock en el que se encuentra su hija: "Ella está destrozada. Cuando pasa una ambulancia o se escucha el ruido de la policía, se altera y se tapa los oídos, llora y nos pide que la saquemos de acá".