Varios detenidos y armas secuestradas tras operativos en el Gran Mendoza

Efectivos de la policía intervinieron en varias partes de los departamentos de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza . Concretamente, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y la Jefatura Departamental Capital lograron desarticular diversos hechos delictivos, resultando en varios sujetos detenidos y el secuestro de elementos vinculados a los casos, como armas de fuego.

Uno de los operativos tuvo lugar en la intersección de las calles René Favaloro y Aristóbulo del Valle, Godoy Cruz. Allí, efectivos de la UAP acudieron tras una alerta sobre una pareja que portaba un arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados detuvieron a un hombre de 27 años y a una mujer de 30 años. Esta última posee un frondoso prontuario que incluye antecedentes por hechos como lesiones leves y robo simple en grado de tentativa, entre otros.

Tras requisar sus pertenencias, la policía halló dentro de una mochila un arma de fuego, revólver calibre 44, el cual fue secuestrado de inmediato.

En el mismo departamento, pero en la zona de calles O’Brien y Gutenberg, la policía detuvo a un hombre de 31 años. El sujeto fue identificado como el presunto autor de un robo ocurrido previamente en la calle Vistalba, donde le sustrajo prendas de vestir a una mujer. Al momento de ser interceptado, llevaba puesto un par de zapatillas blancas que coincidían con lo sustraído en dicho robo.

Menores armados y acoso en el centro mendocino

La Jefatura Departamental Capital también reportó intervenciones exitosas en la vía pública. En la calle Estrada de Ciudad, los efectivos lograron desactivar el robo de una motocicleta y aprehendieron a dos menores de 16 y 17 años, quienes habían asaltado a un hombre mientras circulaba por la zona.

Finalmente, en el corazón del centro mendocino, específicamente en la intersección de Avenida San Martín y Maipú, se concretó la detención de un hombre de 57 años. El sospechoso fue acusado de intentar cometer un ilícito contra una mujer, siendo interceptado justo a tiempo por el personal policial que patrullaba la zona. Además, tenía tres cuchillos y una pistola.

image

Todos los detenidos, junto con el armamento y los objetos recuperados, quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en las causas correspondientes.