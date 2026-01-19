Una motociclista quedó herida tras un accidente con una camioneta en Lavalle

La motociclista, de 27 años, iba junto a una niña de 8 años, quien también sufrió heridas pero de menor consideración.

Una joven motociclista de 27 años resultó con politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Central luego de protagonizar un siniestro vial este lunes por la tarde en el departamento de Lavalle. En el hecho también viajaba una niña de 8 años, quien fue asistida en el lugar.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 13.30 en la intersección de las rutas provinciales 24 y 28. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el hecho involucró a una motocicleta Honda Wave 110 cc y una camioneta Volkswagen Amarok.

accidente en lavalle 3 Según la reconstrucción inicial, la moto era conducida por la joven de 27, quien circulaba de sur a norte por Ruta 24 acompañada por la menor. Al llegar al cruce con Ruta 28, y por motivos que se intentan establecer, se produjo la colisión con la camioneta, que era conducida por una mujer de 40 años, quien quedó imputada en la causa.

A raíz del impacto, las ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de distinta consideración. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas y diagnosticó a la conductora de la moto con “politraumatismos varios”, por lo que fue trasladada al Hospital Central para una mejor atención. En tanto, la menor fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado.