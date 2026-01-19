Así es la vida de Robledo Puch en la cárcel: problemas de salud, encierro y más de medio siglo preso

Este lunes 19 de enero cumple 74 años uno de los asesinos seriales más temidos y emblemáticos de la Argentina. Se trata de Carlos Robledo Puch , mejor conocido como “ El Ángel de la muerte ”, a quién se le atribuyen 11 homicidios, una violación, dos raptos y 17 robos.

Puch se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 26 de Olmos y es el hombre que más tiempo pasó tras las rejas en el país (53 años). En noviembre del 2024, un fallo judicial le había otorgado la posibilidad al asesino de beneficiarse de un “régimen abierto de detención”. Sin embargo, él lo rechazó porque dijo que “está acostumbrado" a vivir tras las rejas.

Hoy en día, sus días en prisión están marcados por un profundo deterioro físic o. Meses atrás, en diálogo con América TV, el propio Puch explicó cuáles son los dolores con los que tiene lidiar constantemente. “Cuatro hernias, la próstata, las cataratas, la artrosis, el asma, la pérdida de masa muscular, los dolores de la columna, de la cadera y de la cintura”, detalló.

“Estoy destruido, destruido, destruido”, expresó en aquel entonces. Según afirmó, preferiría ser inducido en un sueño profundo y recibir una inyección letal para acabar con su sufrimiento.

El célebre asesino serial admitió que no espera salir en libertad. “No me van a dejar salir jamás, creo que lo dije y fui claro. Jamás me lo van a permitir”, concluyó.

El fin del “Ángel de la muerte”

Robledo Puch fue detenido, con tan solo 20 años, el 3 de febrero de 1972 y condenado el 27 de noviembre de 1980 a "reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado" por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.

Robledo Puch X

Puch pasó por múltiples unidades penitenciarias: la primera de ellas fue la Unidad Penal 9 de La Plata, de donde escapó el 7 de julio de 1973, aunque lo recapturaron 68 horas después. Permaneció en esa cárcel hasta 1981 y luego, fue trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica, en la que permaneció hasta el 23 de mayo del 2019 tras ser internado en el Hospital Municipal de Olavarría por una "neumonía multifocal".

Cinco días después, tras recibir el alta, fue derivado a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona el Hospital penitenciario. Tras su recuperación, lo trasladaron a la Unidad 26 del mismo distrito, donde permanece alojado en la actualidad.