Radiografía del delito: cómo cayeron los robos en varios departamentos de Mendoza

El estudio de los robos y hurtos registrados durante el 2025 en distintos departamentos de Mendoza , elaborado por el propio Gobierno provincial desde el Ministerio de Seguridad local, marcó bajas en todos los casos analizados al compararlos con los registros del año anterior.

Los departamentos que formaron parte de este análisis fueron Guaymallén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, San Martín y Luján de Cuyo. De cada uno de estos se tomaron los casos de hurtos, robos agravados por el uso de arma y robos o hurtos de vehículos.

La cuantificación de estos hechos se pudo llevar a cabo únicamente a partir de las denuncias hechas por medio de la línea de emergencias 911 , por la cual las autoridades tomaron noción y registro de cada uno de estos casos.

En total, todos los departamentos analizados para el estudio registraron unos 2.936 casos en 2025 . Comparándolos con el año pasado, donde se contaron 3.976 , la baja total fue del 26.16%.

En el conteo individual de cada departamento, Las Heras fue el municipio con más casos de esta índole, con 651, aunque un 22.4% menos que el año anterior, donde registraron 839 robos con arma. Le siguió Guaymallén con 610 , un 37.3% menos que los 973 hechos del 2024. Esta baja significó que pasara del primer lugar al segundo en cantidad de casos en el transcurso de un año.

El resto de la lista la componen:

Maipú : 412 robos a mano armada en 2025, frente a 432 casos en 2024 (baja del 4.6%).

: 412 robos a mano armada en 2025, frente a 432 casos en 2024 Godoy Cruz: 395 robos a mano armada en 2025, frente a 638 casos en 2024 (baja del 38.1%).

395 robos a mano armada en 2025, frente a 638 casos en 2024 Ciudad de Mendoza: 365 robos a mano armada en 2025, frente a 510 casos en 2024 (baja del 28.4%).

365 robos a mano armada en 2025, frente a 510 casos en 2024 San Martín : 221 robos a mano armada en 2025, frente a 263 en 2024 (baja del 16%).

: 221 robos a mano armada en 2025, frente a 263 en 2024 Lujan de Cuyo: 187 robos a mano armada en 2025, frente a 213 en 2024 (baja del 12.2%).

187 robos a mano armada en 2025, frente a 213 en 2024 San Rafael: 95 robos a mano armada en 2025, frente a 108 en 2024 (baja del 12%).

robos armados y huros 2025

Hurtos o robos sin arma

A diferencia del ítem anterior, los hurtos registrados ocurren con mayor frecuencia. No obstante, los datos de la Provincia también marcan una baja en todos los departamentos analizados. En su conjunto, los casos de este tipo denunciados al 911 el año pasado fueron 18.977, en frente a los 27.635 del 2024, equivalente a una caída de los casos de un 31.33%.

El municipio con más casos contabilizados en 2025 fue Guaymallén, con un total de 3.773. Este departamento también ocupó el primer lugar de la tabla en 2024, con 5.583 casos, pero en el plazo de un año presentó una reducción del 32.4%. Detrás de los guaymallinos quedó San Rafael, que sumó durante el año pasado unos 2.941, un 22.7% menos que el año anterior, con 3.807 casos.

El resto de la lista es completado por:

Ciudad de Mendoza : 2.858 hurtos en 2025, frente a 3.968 casos en 2024 (baja del 28%).

: 2.858 hurtos en 2025, frente a 3.968 casos en 2024 Godoy Cruz: 2.341 hurtos en 2025, frente a 3.654 casos en 2024 (baja del 35.9%).

2.341 hurtos en 2025, frente a 3.654 casos en 2024 Las Heras : 2.062 hurtos en 2025, frente a 3.567 casos en 2024 (baja del 42.2%).

: 2.062 hurtos en 2025, frente a 3.567 casos en 2024 Maipú: 2.043 hurtos en 2025, frente a 2.611 en 2024 (baja del 21.8%).

2.043 hurtos en 2025, frente a 2.611 en 2024 San Martín : 1.682 hurtos en 2025, frente a 2.190 en 2024 (baja del 23.2%).

: 1.682 hurtos en 2025, frente a 2.190 en 2024 Luján de Cuyo: 1.277 hurtos en 2025, frente a 2.255 en 2024 (baja del 43.4%).

Robo o hurto de vehículo

El apartado de robos de vehículos también sostuvo bajas en todos los departamentos analizados. Aunque esta tabla no cuenta con los departamentos de San Martín y San Rafael, es decir, solo está integrada por los que componen el área del Gran Mendoza, el total de estos hechos pasó de 2.308 casos en 2024 a 1.795 en el año recién finalizado, suponiendo una caída del 22.23%.

En este caso, el que marcó una mayor cantidad de casos en 2025 fue nuevamente Guaymallén, con 461 casos registrados, frente a los 650 robos de vehículos del año anterior, lo que significó una baja del 29.1%. En segundo lugar, quedó Godoy Cruz, con 382 casos registrados, un 17,8% menos que en 2024, donde se contabilizaron unos 465 robos de vehículo.

Además de estos dos departamentos, lista está compuesta por:

Ciudad de Mendoza: 355 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 422 casos en 2024 (baja del 15.9%).

355 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 422 casos en 2024 Maipú : 248 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 295 casos en 2024 (baja del 15.9%).

: 248 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 295 casos en 2024 Las Heras : 239 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 315 casos en 2024 (baja del 24.1%).

: 239 hurtos o robos de vehículo en 2025, frente a 315 casos en 2024 Luján de Cuyo: 161 hurtos en 2025, frente a 110 en 2024 (baja del 31.7%).