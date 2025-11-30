Otro ciudadano argentino murió en un accidente vial en Chile

Un nuevo accidente ocurrió poco después de la trágica muerte de la pareja de mendocinos Víctor Hugo Venturín y Mónica Torres en otra ruta de Chile.

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este domingo en Chile. Un motociclista argentino de 61 años murió luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra el pavimento en la vía que conecta Quilpué con Viña del Mar.

El suceso fue confirmado por las autoridades transandinas, las que indicaron que el hecho tuvo lugar cerca de las 6:20 de la mañana, cuando la víctima se desplazaba solo en su motocicleta hacia Viña del Mar. Los golpes sufridos tras el impacto contra la calzada resultaron fatales, provocando el deceso del hombre en el mismo lugar del accidente.

Los medios chilenos alertaron que se trata de una persona proveniente de este lado de la cordillera, pero no se dieron más precisiones sobre su origen o identidad.