Operativo vial en Las Heras: secuestraron 35 motos y labraron 20 multas
Los controles se realizaron en distintos puntos del departamento. También retuvieron licencias y controlaron a decenas de conductores.
Un operativo de control vehicular realizado este lunes en Las Heras dejó como resultado el secuestro de 35 motocicletas, la retención de licencias y la confección de actas viales.
Las maniobras fueron llevadas adelante por la Policía Vial Gran Mendoza, en conjunto con Tránsito Municipal de Las Heras, en distintos sectores de las calles Independiente y San Martín, donde se concentraron los controles.
El resultado del operativo
Durante el procedimiento, los efectivos controlaron un total de 60 motocicletas, de las cuales 35 fueron retenidas, incluyendo unidades de alta y baja cilindrada. Además, se inspeccionaron 11 vehículos.
En paralelo, fueron identificadas 60 personas en el marco de los operativos preventivos desplegados en la zona.
Como saldo, las autoridades labraron 20 actas por infracciones viales y procedieron a la retención de cuatro licencias de conducir, en infracción a la normativa vigente.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, mientras continúan los operativos para reforzar los controles en el departamento.