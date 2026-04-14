Operativo vial en Las Heras: secuestraron 35 motos y labraron 20 multas

Un operativo de control vehicular realizado este lunes en Las Heras dejó como resultado el secuestro de 35 motocicletas , la retención de licencias y la confección de actas viales.

Las maniobras fueron llevadas adelante por la Policía Vial Gran Mendoza , en conjunto con Tránsito Municipal de Las Heras , en distintos sectores de las calles Independiente y San Martín , donde se concentraron los controles.

Durante el procedimiento, los efectivos controlaron un total de 60 motocicletas , de las cuales 35 fueron retenidas, incluyendo unidades de alta y baja cilindrada. Además, se inspeccionaron 11 vehículos .

En paralelo, fueron identificadas 60 personas en el marco de los operativos preventivos desplegados en la zona.

Como saldo, las autoridades labraron 20 actas por infracciones viales y procedieron a la retención de cuatro licencias de conducir, en infracción a la normativa vigente.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, mientras continúan los operativos para reforzar los controles en el departamento.