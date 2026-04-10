Horas de tensión: una amenaza de bomba paralizó el aeropuerto de Jujuy y un pasajero fue detenido

Este jueves en el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, Jujuy, un hombre activó el protocolo de seguridad tras mencionar la palabra "bomba" antes de despegar.

Un vuelo saliente de Jujuy con destino a Buenos Aires generó caos y tensión durante la tarde de este jueves. Allí, un pasajero a bordo emitió una supuesta amenaza de bomba. Sin embargo, ante el riesgo potencial, las autoridades aeroportuarias activaron de inmediato el protocolo antibomba y el sujeto terminó siendo detenido.

El operativo obligó al desembarque urgente de todos los pasajeros y al despliegue de un fuerte cordón de seguridad dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, que incluyó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Bomberos y personal del SAME.

Los detalles del operativo antibomba Siguiendo las normativas internacionales de aviación, la aeronave fue desplazada hacia una zona de seguridad aislada denominada "punto Z".

Allí, equipos especializados en explosivos revisaron tanto la cabina como la bodega de carga y el equipaje de todos los pasajeros con escáneres y canes detectores. Luego, se aplicó un corte preventivo sobre la Ruta Nacional 66, que conecta con la terminal aérea, para garantizar un radio de protección en caso de una eventual detonación.

Dijo que fue una "broma" Al mismo tiempo, el personal de seguridad identificó al responsable de la frase, quien fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Justicia Federal por el delito de interrupción de servicios de transporte y generación de pánico. El sujeto alegó que habría dicho la amenaza "en tono de broma".