Caso propofol: inhabilitaron a Hernán Boveri y Delfina Lanusse para ejercer como médicos

El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente de tercer año Delfina Lanusse fueron inhabilitados formalmente este martes por la tarde a ejercer la medicina en la Ciudad de Buenos Aires . Ambos profesionales de la salud fueron procesados por administración fraudulenta luego de que estallara el escándalo por la muerte del residente Alejandro Zalazar.

Tanto Boveri como Lanusse son sospechosos del presunto robo de fármacos en hospitales junto con Chantal "Tati" Leclercq, quien fue imputada este lunes por el mismo delito.

La inhabilitación se vio reflejada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino este martes, en la que se vio un cambio en el estado de Boveri, en el que ya no está autorizado a ejercer ni en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad.

Por otro lado, Lanusse está inhabilitada de ejercer como médica en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que estallara el escándalo de la muerte por sobredosis de fentanilo y propofol de un residente del Hospital Agudo Rivadavia, que a su vez se desempeñaba en el Gutiérrez, la investigación reveló que los insumos utilizados por el fallecido provenían del Hospital Italiano , en el que presuntamente un anestesista identificado como Hernán Boveri robaba medicamentos y aparatos junto con una residente de anestesiología, Delfina Lanusse.

El caso salió a la luz cuando comenzó a difundirse un audio viral entre los distintos círculos de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre una presunta trama que involucraría a residentes de distintos hospitales y al anestesiólogo Hernán Boveri en el robo de fentanilo y propofol, además de las polémicas "Fiestas del Propofol" o "Propofest", un presunto negocio en el que se cobraba por sedar con fármacos y en las que se utilizaba aparatología del Hospital Italiano.

A su vez, el nosocomio reconoció el robo de ambos agentes anestésicos, denunciándolo en la Justicia, por lo que se inició una causa que cada día tiene avances que buscan esclarecer lo ocurrido.

Quién es Hernán Boveri

Hernán Boveri era un reconocido anestesiólogo del Hospital Italiano, y existen dos versiones de su partida de su cargo: por un lado, una mirada establece que Boveri habría renunciado luego de la muerte del residente Zalazar, y por otro lado, otra versión distinta indicaría que la propia institución lo desplazó de su cargo.

A su vez, también renunció a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, la cual fue allanada este miércoles por la mañana. Tras el estallido del escándalo, Boveri eliminó su perfil en Linkedin y presuntamente habría abandonado el país con destino a España o México.

Siguiendo la información del audio viral, Boveri habría establecido un vínculo amoroso con la residente de tercer año de anestesiología Delfina Lanusse, quien también está imputada en la causa por robo de medicamentos hospitalarios.

Quién es Delfina "Fini" Lanusse

Delfina Lanusse asistió al Colegio Saint Mary of the Hills en Pilar, y luego de un breve paso por carreras afines con negocios en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, estudió medicina en la Universidad Austral.

Allí conoció a Chantal Leclerq, una amiga a la que, de acuerdo con la información brindada por el audio difundido en los círculos de médicos, habría utilizado para distribuir el propofol y fentanilo del Hospital Italiano, en el que inició la residencia en septiembre de 2023 para la especialidad de anestesiología.

El vínculo con Leclerq sería de suma relevancia para la investigación, ya que de acuerdo con la información difundida, "Tati" habría distribuido el propofol y fentanilo a distintas personas, entre ellos al residente Alejandro Zalazar del Hospital Gutiérrez.

Ese ingreso marcó un hito en su carrera y fue uno de los pocos momentos que compartió públicamente a través de su perfil en LinkedIn, la única red social que mantenía activa.

Actualmente, se encuentra imputada en la causa y fue removida de su puesto en el Italiano, presuntamente con una licencia psiquiátrica, condición que le permitiría en un futuro aplicar para la residencia en anestesiología en otro hospital.