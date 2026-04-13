"Una examiga que está mal psiquiátricamente": se filtraron las declaraciones de Delfina Lanusse y Hernán Boveri

Semanas atrás, se desató un escándalo debido a la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias. Hernán Boveri y Delfina Lanusse están imputados por administración fraudulenta de medicamentos.

Por un lado, “Fini” sostuvo que nunca robó nada. “Soy intachable”, expresó. A su vez, mencionó que la “ensució una ex amiga que está mal psiquiátricamente ”. Y concluyó: “Criminalizan una situación personal”.

Por otro lado, según reveló el periodista Mauro Szeta, Boveri manifestó que son solo rumores y que “no hay delito”. El anestesista aseguró que no faltó propofol. “Me afectaron mi carrera. Eran temas personales”, señaló.

Boveri es un exprofesional del área de Anestesiología del Hospital Italiano , mientras que Lanusse es residente de tercer año de la misma especialidad en esa institución.

Previo al escándalo, Boveri era un profesional respetado que participaba como instructor y conferencista en eventos internacionales, como el Congreso Peruano de Residentes de Anestesiología. Sin embargo, gracias al avance de la investigación sobre la muerte de Zalazar, se descubrió que Boveri era uno de los que organizaba las fiestas sexuales donde usaban insumos hospitalarios como propofol y fentanilo con fines recreativos.

Por otro lado, Lanusse, quien también fue apartada del hospital, estudió en la Universidad de San Andrés y en la Austral. Desde septiembre de 2023, se encontraba haciendo su residencia en Italiano. Lanusse habría sido quien se robó estas drogas para distribuirlas en las fiestas. Habría una relación amorosa entre ambos.