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"No veo arrepentimiento, tiene que ir preso": el contundente reclamo de la ex de Cristian Díaz a Pity Álvarez

Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comenzó a ser juzgado por el crimen a Cristian Maximiliano Díaz en 2018.

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Durante la segunda jornada se iniciará la etapa de las declaraciones testimoniales, en un proceso que contempla 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.

Así llegó Pity Álvarez a los tribunales

Juicio a Pity Álvarez: día 2

“La gente manda”: el llamativo look del Pity Álvarez y su cambio de actitud en la segunda audiencia

En el inicio de la segunda jornada del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, la presencia de Cristian "Pity" Álvarez volvió a concentrar las miradas en los tribunales, esta vez por su cambio de actitud y sus particulares elecciones de vestuario.

A diferencia del inicio del debate, donde se lo notó somnoliento y distante, el exlíder de Intoxicados se mostró notablemente más despierto, siguiendo con atención cada una de las declaraciones del día.

El comportamiento y los detalles del cantante durante la audiencia captaron la atención de los presentes en la sala:

  • Inscripción en su remera: Lució una prenda de color rojo con la leyenda “La gente manda” estampada en el frente.

  • Maquillaje y accesorio de luces: Se presentó al tribunal con el rostro maquillado y utilizando un llamativo guante equipado con luces.

  • Interrupción de la jornada: Cerca de una hora después de que comenzara a declarar Agustina Inbernoz —su acompañante al momento del hecho—, el músico levantó la mano y le pidió permiso a los jueces para retirarse momentáneamente al baño.

La viuda de Cristian Díaz declaró en el juicio al Pity Álvarez: “A mi hija la dejó sin un padre, espero que pague”

Durante su intervención ante el tribunal, la expareja de Cristian Díaz expuso el doloroso proceso que atraviesa su hija a medida que crece y comprende la gravedad del crimen. La testigo relató que la joven comenzó a investigar por su cuenta en redes e internet para entender las circunstancias del hecho, preguntándose de forma recurrente "por qué pasó" y buscando información sobre el exlíder de Viejas Locas.

Al momento de ser interrogada sobre sus expectativas respecto al veredicto del proceso judicial, la mujer expresó un contundente pedido de condena hacia el músico:

"Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre".

Declara Agustina Inbernoz, pareja de Pity al momento del crimen

Declaró Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz

Durante la audiencia, la mujer fue consultada por el fiscal Sandro Abraldes de manera directa sobre si alguna vez vio su exmarido portar cuchillos o armas de fuego, a lo que respondió de forma categórica con un "No".

Sin embargo, el tramo más conmovedor de su declaración estuvo centrado en las secuelas emocionales que el hecho y la posterior repercusión mediática causaron en la menor, quien tenía solo ocho años al momento del crimen.

La testigo reconstruyó ante los jueces el duro proceso que atravesó la niña tras la muerte de Díaz y la posterior detención de su padre:

  • Contención médica: Confirmó que debió recurrir a asistencia psicológica debido al retraimiento de la niña. "Hablé con la psicóloga porque es tímida y muy callada; siguió siendo así también en el colegio", explicó.

  • Información y redes sociales: La madre detalló que hoy la adolescente entiende mejor la situación al ver los avances en redes sociales y que, si bien quiso presenciar las audiencias del juicio, ella decidió protegerla y no permitírselo por lo impactante del proceso.

  • La búsqueda de respuestas: La mujer reveló que su hija atraviesa un proceso de tristeza y rebeldía. "Conmigo no quiere hablar mucho, habla con sus amigas. Tiene esa rebeldía de preguntarse por qué pasó, quién era la persona que lo hizo; investigó", concluyó ante el tribunal.

Comenzó la segunda jornada del juicio: Pity reaparición a pura sonrisa

En medio de un desplegado operativo policial y una guardia periodística que copó los accesos a los tribunales, comenzó este miércoles la segunda audiencia en el proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez.

El músico arribó al recinto acompañado por su hermana Débora. Pese a la expectación por el avance del juicio, Álvarez se mostró distendido ante las cámaras: lució sonriente, vistiendo lentes oscuros, un gorro de lana y una prominente cadena al cuello.

La jornada estuvo marcada por demoras organizativas. La audiencia inició formalmente una hora más tarde de lo previsto en la agenda oficial, lo que obligó a reprogramar la grilla de testimonios. Ante la inasistencia justificada del testigo Carlos Ulises Stiempcich, el tribunal resolvió diferir su declaración para este viernes, dando paso al resto del esquema probatorio fijado para el día.

Las declaraciones que complicarían al Pity Álvarez: los tres testimonios clave que reconstruyen el crimen

Tres relatos centrales permiten a los investigadores reconstruir el hecho desde distintos ángulos:

  • Carlos Stiempcich: Amigo de la víctima (Cristián Díaz) que se encontraba presente en el lugar. Su testimonio resulta indispensable para precisar cómo se desencadenó la discusión previa y qué sucedió durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

  • Agustina Inbernoz: Acompañaba a Cristian "Pity" Álvarez al momento del hecho. Su posición privilegiada permitirá reconstruir no solo la pelea y el ataque a tiros, sino también los minutos posteriores al crimen.

  • Alejandro Marcelo Pedroso: Vecino que presenció la secuencia desde las inmediaciones. Aportó a la causa haber escuchado los gritos de la discusión e inmediatamente después las detonaciones. Según su relato, al asomarse vio a una mujer junto al músico y escuchó que le preguntaba de forma desesperada: “¿Qué hiciste?”, para luego detallar cómo ambos abandonaron la escena.

Pity Álvarez, otra vez frente a la Justicia: continúa el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra el cantante Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, continuará este miércoles desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 porteño.

Este miércoles declararían cinco testigos, entre ellos vecinos, quien en ese momento era la novia y el suegro. Se tratan de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, la pareja Agustina Inbernoz y el padre, Raúl Inbernoz.

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Juicio a Pity Álvarez: día 1

Cuarto intermedio hasta el miércoles

Diez testigos clave para la primera jornada: el miércoles arranca la ronda de declaraciones

Superada la discusión por la suspensión del debate y tras la lectura formal de las acusaciones, el proceso ingresa en su etapa probatoria crucial. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Sandro Abraldes, informó la nómina de testimonios programados para este tramo inicial del juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Para esta primera jornada, la fiscalía tiene previsto el abordaje de 10 testigos clave:

  • Declaraciones presenciales: Nueve personas comparecerán de manera física ante el estrado del Tribunal N° 29 para prestar declaración jurada y responder al interrogatorio de las partes.

  • Incorporación por lectura: Se dará lectura formal a la presentación efectuada por un décimo testigo, cuyo testimonio ya consta en el expediente.

El tribunal rechazó el pedido de suspensión y ordenó continuar con el juicio a Pity Álvarez

Tras un receso para deliberar sobre los planteos cruzados en la sala, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió por unanimidad rechazar el pedido de suspensión del juicio presentado por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez. Con esta resolución, los magistrados ordenaron retomar de inmediato la lectura de la elevación a juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Los jueces encuadraron la decisión en las conclusiones periciales del Cuerpo Médico Forense y en los fallos previos de las instancias superiores, ratificando que el estado manifestado por el acusado durante la audiencia no constituye un impedimento legal para el desarrollo del proceso.

Cruce en el tribunal: la defensa pidió suspender el juicio por dos meses y la fiscalía la acusó de "aburrirse o dormirse"

El debate sobre la continuidad o suspensión del juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez escaló a su punto más tenso. El abogado defensor insistió de forma reiterada en que se deje sin efecto la audiencia y se disponga la realización de nuevos estudios médicos que, según estimó, "capaz lleven dos meses". Ante el estado del músico en la sala, el letrado apeló al tribunal: “Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”.

Sin embargo, al tomar la palabra, el fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano la solicitud y acusó a la defensa de intentar obstruir el proceso con planteos ya resueltos por las instancias superiores:

“Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio. La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra”, aseveró Abraldes.

Para desmontar la supuesta desconexión cognitiva argumentada por la defensa, el fiscal recordó la intensa agenda pública reciente del cantante:

  • Presentaciones y shows: Remarcó que esa desconexión no se evidenció en su show en el estadio Mario Alberto Kempes ni en su recital del 1° de agosto en El Roxy.

  • Apariciones en medios: Citó la reciente entrevista concedida a la revista Rolling Stone y su permanente actividad en redes sociales.

  • Participación selectiva: "Evidentemente se trata de alguien que selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no", sentenció el fiscal.

Abraldes concluyó que si el imputado no desea estar presente en la sala puede aguardar en un recinto contiguo, y pidió avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando, en representación de la familia de Cristian Díaz, adhirió en su totalidad al dictamen de la fiscalía.

La defensa pidió suspender la audiencia por el estado de Pity Álvarez

En un nuevo episodio de tensión durante la jornada inicial del juicio oral, la defensa técnica de Cristian "Pity" Álvarez, encabezada por el abogado Marino, presentó un pedido formal para suspender de inmediato la audiencia. El planteo se fundamentó en el estado en el que se encontraba el acusado en pleno recinto, quien permanecía cruzado de brazos y en aparente estado de somnolencia mientras se leían las acusaciones en su contra.

Ante los jueces del Tribunal Oral N° 29, el letrado sostuvo que las condiciones del artista impedían el normal ejercicio de sus garantías procesales:

“El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente. Es una disminución importante de su capacidad. Pido que se tenga presente esto. No quiero ser sobreabundante, ya lo he planteado. Pediría, si se puede, suspender o dejar sin efecto la audiencia”, declaró el defensor.

“Voy a declarar más adelante”: Pity Álvarez frente al tribunal

Llevando puesta una remera con la frase "Si esperás vas a entender..." —en referencia a uno de los temas más populares de Intoxicados—, Cristian "Pity" Álvarez se puso de pie, tomó un sorbo de agua y se ubicó frente al micrófono del tribunal. Con voz ronca y carraspeando en reiteradas ocasiones, el acusado saludó con un breve "Buen día" para iniciar el intercambio formal con el magistrado.

Ante la indicación del presidente del tribunal sobre su derecho a abstenerse o prestar testimonio en cualquier etapa del proceso, el músico fue contundente respecto a su estrategia inicial: “Voy a declarar más adelante”.

La tensa postura de Pity Álvarez que obligó a intervenir a su defensor

En pleno desarrollo de la exposición judicial, el imputado recostó de forma abrupta su cuerpo contra el respaldo de la silla, extendió los brazos a los lados, tiró la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, simulando estar dormido ante la mirada de los jueces, la fiscalía y la querella encabeza por Fernando Burlando.

La escena provocó una rápida reacción en la mesa de la defensa: su abogado se vio obligado a tocarle inmediatamente el hombro para corregir su postura. Ante el contacto, el músico reincorporó el torso y volvió a levantar la cabeza para seguir de cara al tribunal en el tramo inicial de la jornada.

"Si esperás vas a entender": el desafiante mensaje en la remera de Pity Álvarez al arrancar su juicio por homicidio

Con un llamativo look compuesto por gorro, lentes negros y una remera con la leyenda "Si esperás vas a entender", Cristian "Pity" Álvarez se sentó este mañana en el banquillo de los acusados de los tribunales porteños. Con la presencia del músico en la sala y la representación de la querella a cargo del abogado Fernando Burlando, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dio inicio a la primera jornada del debate oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El arranque de la audiencia estuvo marcado por la lectura formal del requerimiento de elevación a juicio, donde se detallan las instancias de la investigación que condujeron al cantante a esta instancia judicial tras más de seis años de dilaciones.

En el recinto judiciales, Álvarez escuchó de manera atenta la reconstrucción de los hechos formulada por la fiscalía. Del lado opuesto del estrado se ubicó la querella liderada por Burlando, quien representa a la familia de Díaz y buscará acreditar la responsabilidad penal del imputado bajo la carátula de homicidio simple.

Durante la apertura del proceso, la secretaría del tribunal comenzó con la lectura completa de las actuaciones principales del expediente. Esta etapa resulta clave para fijar el marco acusatorio antes de dar paso a las declaraciones de los aproximadamente 70 testigos citados para este juicio.

Arrancó la audiencia con Pity Álvarez en los tribunales

El músico llegó a los tribunales en el marco del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Gustavo Goernes, el presidente del Tribunal, informó que no hay testigos citados para esta jornada.

Fernando Burlando: "Esperamos que haya una sentencia ejemplar"

El abogado de la familia de la víctima habló con los medios minutos antes del inicio del juicio. "Es un juicio muy esperado. Hay toda una familia que espera realmente que la Justicia ponga las cosas en equilibrio. Para nosotros el hecho, la responsabilidad y la culpabilidad está muy clara. Esperamos que haya una sentencia ejemplar", expresó Burlando este lunes.

Al ser consultado por si el músico fue consciente de sus actos, el letrado sentenció: "Sin lugar a dudas. Es imputable. Lo que se argumentó es una cuestión sobreviniente, no del momento del hecho, sino, después".

Cómo se llegó al juicio oral: el rechazo a los planteos de la defensa

La llegada a esta instancia de debate no estuvo exenta de fricciones judiciales. En las vísperas del inicio del juicio, la defensa técnica del músico presentó un recurso para suspender las audiencias argumentando la existencia de planteos pendientes de resolución bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido de postergación y ratificó el comienzo de las sesiones en la fecha prevista, alineándose con el dictamen de la fiscalía. Los jueces fundamentaron su decisión en los peritajes del Cuerpo Médico Forense que confirmaron que el imputado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para comprender el proceso y ejercer sus garantías de defensa.

Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes hizo hincapié en que la participación en las audiencias no representa una actividad riesgosa para Álvarez, tomando en consideración sus recientes reapariciones públicas en entrevistas y eventos musicales.

Qué pena podría recibir el "Pity" Álvarez tras el crimen de 2018

De ser hallado culpable del delito de homicidio simple al cierre del proceso a fines de septiembre, el músico podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

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Cómo fue el crimen de Villa Lugano que llevó a "Pity" Álvarez al juicio oral por homicidio: "Lo maté porque era entre él o yo"

Aunque la hija de la víctima aclaró en reiteradas oportunidades que el "Pity" y Cristian no eran amigos, la investigación judicial determinó que existía un rencor previo originado en un contexto de consumo de drogas. Tiempo atrás, Díaz se había ofrecido a acompañar al exlíder de Intoxicados a la Villa 1-11-14 para comprar estupefacientes. En ese trayecto, el "Gringo" desapareció con la mochila del músico, quien luego denunció el robo de sus pertenencias y culpó directamente a su vecino.

Esa diferencia no resuelta desencadenó el desenlace fatal. Eran cerca de las 1.30 de la mañana cuando Álvarez salió de la Torre 12 B acompañado por su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros, Díaz conversaba con su amigo Carlos Ulises Stiempcich. Al notar la presencia del músico, el "Gringo" se le acercó para recriminarle el estigma: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le dijo Díaz.

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