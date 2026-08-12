"No veo arrepentimiento, tiene que ir preso": el contundente reclamo de la ex de Cristian Díaz a Pity Álvarez

“La gente manda”: el llamativo look del Pity Álvarez y su cambio de actitud en la segunda audiencia

En el inicio de la segunda jornada del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, la presencia de Cristian "Pity" Álvarez volvió a concentrar las miradas en los tribunales, esta vez por su cambio de actitud y sus particulares elecciones de vestuario.

A diferencia del inicio del debate, donde se lo notó somnoliento y distante, el exlíder de Intoxicados se mostró notablemente más despierto, siguiendo con atención cada una de las declaraciones del día.

El comportamiento y los detalles del cantante durante la audiencia captaron la atención de los presentes en la sala: