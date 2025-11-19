"No quiero que sea un Lucio más": intentó degollar a su hija, la liberaron y ahora su papá pide justicia

Agustín Diez, papá de la menor de seis años, convocó a una movilización este miércoles para exigir justicia.

El hombre teme que su ex vuelva a atacar a su hija.

El pasado 23 de septiembre, una mujer intentó degollar a su hija de seis años en la localidad de 9 de Julio. Sin embargo, la Justicia la declaró inimputable y fue liberada. Ahora, el papá de la joven teme que vuelva a lastimarla y exige justicia.

Mirá el video que compartió el papá de la víctima El video del papá de la joven que casi es degollada por su mamá En las últimas horas, el hombre publicó un video en sus redes sociales. “No quiero que sea un Lucio más”, sentenció Agustín Diez, recordando el caso de Dupuy. A su vez, Diez indicó que hace cinco años que viene pidiendo la tenencia completa de la niña. “Pero como soy hombre nadie me ayuda”, manifestó.

Por lo tanto, para exigir justicia, convocó a una movilización este miércoles a partir de las 20 horas en Av. Mitre y Libertad, para evitar que lo que hizo la mujer quede impune. “Quien quiera ir a darme una mano, se lo voy a agradecer de corazón”, expresó.

El posteo de la agresora “Lamento mucho la desinformación que hay y las falsas noticias. Nadie sabe lo que realmente pasó, así que por favor eviten juzgar sin saber. No me siento ganadora de absolutamente nada. Nadie sabe cómo me siento y nadie sabe lo que son los problemas de salud mental. Por estas cosas es que intenté quitarme la vida”, comienza el posteo de la mujer.