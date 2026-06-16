"No era prostituta": habló la familia de la detenida por la muerte del socio de Martín Menem

La familia de la principal sospechosa por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza , empresario y socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , salió públicamente a defenderla en las últimas horas y rechazó las acusaciones que pesan sobre la detenida .

La detenida es Anabela Sabrina Olmedo , de 33 años, quien fue arrestada en la localidad bonaerense de José C. Paz en el marco de una causa que investiga un presunto ataque bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

Sus familiares aseguraron que la mujer es inocente y cuestionaron la imagen que se difundió sobre ella. En declaraciones radiales, la hija y el yerno de Olmedo afirmaron que “todo es una confusión” y remarcaron que " trabaja de Uber y no de prostituta ni de viuda negra ".

Además, negaron rotundamente que ejerciera la prostitución y señalaron que los investigadores encontraron una realidad muy distinta a la que se especulaba. “Buscaban dólares y la heladera está vacía”, expresaron.

La causa avanza bajo la órbita del fiscal Eduardo Cubría, quien imputó a la mujer por el delito de homicidio. La investigación quedó delegada por la jueza Paula González, mientras se aguarda la declaración indagatoria de la acusada.

Los investigadores lograron identificarla a través del análisis del teléfono celular de la víctima y de las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Según la reconstrucción preliminar, la sospechosa habría permanecido junto a Osorio Peñaloza entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de junio, para luego retirarse del lugar en un taxi.

El empresario venezolano, de 46 años, fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Caballito. Se desempeñaba como director suplente y gerente general de Gen Tech Argentina S.A., una compañía fundada por Menem y vinculada comercialmente a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Selección Argentina.

Repercusiones políticas

El caso también generó repercusiones políticas. Menem debió desmentir versiones que lo señalaban por haber ingresado al departamento antes que los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad. El legislador recordó públicamente a su amigo y excompañero de trabajo, destacando su profesionalismo y calidad humana.

En paralelo, los peritos aguardan los resultados definitivos de los estudios toxicológicos. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un edema pulmonar y encefálico y no se detectaron signos evidentes de violencia en el cuerpo.

Especialistas en este tipo de delitos indicaron que las maniobras conocidas como “viuda negra” son frecuentes y que, si bien los robos son habituales, los casos que terminan con víctimas fatales representan una excepción.