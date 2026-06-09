Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de GenTech y socio de Martín Menem hallado muerto en Caballito

El fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza encendió las alarmas de las autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras actuaciones del caso, el cuerpo del empresario no presentaba signos visibles de violencia en el departamento donde fue localizado. Por estas horas, los investigadores centran las pericias médicas en determinar si el hombre de 46 años sufrió un edema pulmonar que desencadenó el trágico final.

La trayectoria de Osorio Peñaloza en GenTech Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, Osorio Peñaloza desarrolló el grueso de su carrera profesional en el país dentro de las filas de GenTech. Su camino en la compañía de suplementos nutricionales comenzó escalando posiciones operativas: entre 2012 y 2019 ocupó diversos cargos vinculados estrechamente a la producción y al desarrollo de la firma.

Gracias a su perfil técnico, fue promovido a gerente general, un puesto estratégico desde el cual acompañó activamente el crecimiento de la marca y sus planes de expansión internacional. De acuerdo con los registros societarios oficiales, desde julio de 2020 figuraba formalmente como director suplente de GenTech Argentina S.A.

gentech Gentech Los vínculos comerciales con Martín Menem El contador venezolano mantenía una estrecha relación de confianza comercial con el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Más allá de su rol jerárquico en la empresa insignia, Osorio Peñaloza compartía sociedades con Martín Menem en otras firmas del mismo sector de suplementos dietarios, entre las que destaca su participación en Insulow SRL. Asimismo, el entorno de los negocios del directivo incluía su integración en Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa.