Nació en casa: en San Martín, una mujer dio a luz gracias a la intervención de policías

Durante la madrugada, la Policía debió actuar ante la urgencia de la situación. Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al hospital Perrupato.

Una mujer dio a luz tras ser asistida de urgencia en su domicilio por efectivos policiales. El hecho se registró durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Martín. Luego el parto, tanto la joven como el recién nacido fueron trasladados al hospital Perrupato.

De acuerdo a información policial, el hecho se registró alrededor de las 03:30 en una vivienda situada en la intersección de calle 11 y Anzorena, en el distrito de Montecaseros, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 55°. Todo comenzó con un llamado al 911 realizado por el padre de una joven de 21 años, quien alertó sobre el inicio de contracciones.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un trabajo de parto avanzado, lo que obligó a actuar de inmediato. Sin margen para esperar la llegada de la ambulancia, los policías asistieron a la mujer en el proceso.

Minutos después, y en medio de la tensión propia del momento, el bebé nació en la vivienda con la ayuda de los efectivos. La intervención resultó clave para garantizar que el parto se desarrollara sin complicaciones mayores.