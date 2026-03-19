Murió un trabajador golondrina al ser aplastado por un tractor en una finca de San Rafael

El trabajador golondrina sufrió al accidente al subirse a un acoplado cargado con ajos, resbaló y murió al ser fue arrollado por el tractor.

La víctima murió aplastado por un tractor mientras cargaba bolsas de ajo a un acomplado.

Un trabajador golondrina murió aplastado por un tractor la tarde de este miércoles en San Rafael. La víctima realizaba tareas de cosecha de ajos en una finca del departamento sureño, cuando sufrió el accidente que le costó la vida. Tenía 53 años.

El hecho ocurrió pasadas las 15 mientras, de acuerdo con la reconstrucción policia, realizaba tareas en el interior de la propiedad rural ubicada en calle Monseñor de Miguel, en la zona de Las Malvinas.

En ese contexto, un tractor conducido por un joven de 26 años circulaba con un acoplado cargado con bolsas de ajo, momento en el cual la víctima intentó subirse al rodado en movimiento.

La muerte del trabajador Sin embargo, por causas que son materia de investigació, el hombre resbaló, cayó al suelo y fue aplastado por las ruedas traseras del vehículo, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento en el lugar.