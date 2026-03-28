Misterio en Mina Clavero: hallan muerto a un joven y detienen a tres personas

Un joven de 26 años fue encontrado muerto en la localidad cordobesa de Mina Clavero y el caso es investigado por la Justicia, que ya ordenó la detención de tres personas que habrían sido las últimas en verlo con vida. La víctima fue identificada como José Gabriel Allende.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los sospechosos permanecen aprehendidos mientras se intenta determinar su posible responsabilidad en el hecho.

En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares del informe forense, que señalaron que el joven murió a causa de un shock cardiogénico. No obstante, los especialistas no detectaron lesiones óseas ni heridas que pudieran haber puesto en riesgo su vida.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y signos compatibles con haber permanecido durante un tiempo prolongado en el agua.

Cabe destacar que el cadáver fue encontrado en el río Los Sauces, en cercanías del balneario Los Elefantes , en Mina Clavero, tras una intensa búsqueda en la región de Traslasierra .

A partir de este hallazgo, los peritos recolectaron muestras para realizar estudios toxicológicos y anatomopatológicos, cuyos resultados serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y la fiscalía interviniente dispuso diversas medidas para reconstruir las últimas horas de Allende.

En paralelo, los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar si tuvieron algún grado de participación en el hecho.