Horror: encontraron un cuerpo flotando en el dique 3 de Puerto Madero

El cuerpo fue encontrado por bomberos voluntarios en el dique N°3 de la zona de Puerto Madero. Prefectura y policía se presentaron para trabajar en la zona.

Miembros del cuerpo de bomberos voluntarios hallaron este miércoles un cadáver flotando en las aguas de Puerto Madero. El hallazgo significó la movilización de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho se notificó minutos antes de las 17 de este miércoles en el dique N° 3 de esta zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente a sobre la calle Cecilia Grierson al 222. En este punto se cerró la circulación en la escena.

A la espera de los estudios forenses El cuerpo comenzó a ser retirado poco después de la llegada de los cuerpos de seguridad convocados. Luego, los efectivos se lo llevaron a la morgue judicial para que se apliquen los estudios forenses correspondientes para esclarecer la identidad del fallecido y la causa de su muerte.