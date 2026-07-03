Milagro: una beba salió despedida de un auto tras ser embestido por un camión y el video es estremecedor

Una situación que pudo haber terminado en tragedia conmocionó a la ciudad de Reconquista , en la provincia de Santa Fe, cuando una beba de apenas un año salió despedida de un automóvil tras un fuerte choque protagonizado por un camión de servicios públicos.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:10 del jueves sobre avenida Islas Malvinas al 1300 y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la dramática secuencia. Las imágenes muestran el momento exacto en que el camión, al desplazarse por la arteria, impacta contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Según se conoció, la compuerta trasera del camión habría quedado abierta y terminó enganchando al automóvil, provocando que el rodado girara bruscamente por la fuerza del impacto.

En medio del violento movimiento, Magnolia, una niña de un año que se encontraba dentro del vehículo junto a su padre, salió despedida hacia el asfalto . Los segundos posteriores fueron de máxima tensión, aunque afortunadamente la pequeña no fue atropellada por ningún otro vehículo que circulaba por la zona.

Su padre reaccionó de inmediato, la tomó en brazos y la trasladó rápidamente a un centro de salud para su evaluación médica. Tras ser asistida, los profesionales confirmaron que la menor se encontraba fuera de peligro.

El caso generó enorme repercusión luego de la difusión del video del accidente en redes sociales y medios locales, donde puede observarse la secuencia completa del siniestro y el desesperado accionar del padre para rescatar a la pequeña.

Enzo, de 27 años y padre de Magnolia, confirmó posteriormente que la niña recibió el alta médica y evoluciona favorablemente. "Está todo perfecto, con un poquito de medicación por si surge algún dolor, pero totalmente fuera de peligro", expresó en declaraciones a Cadena 3.

El joven también recordó cómo fueron los instantes previos al choque. Según relató, se encontraba acomodando a su hija en el asiento del automóvil mientras su madre había descendido para realizar una compra.

"Mi mamá baja a comprar, doy la vuelta, la desabrocho y me quedo un ratito poniéndole la mantita y en ese momento fue el siniestro", contó. Todavía conmovido por lo sucedido, agregó: "Ya no me interesa lo material ni nada, ni siquiera pienso en el susto. Hoy me enfoco solamente en que ella esté bien".