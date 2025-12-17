"Mi alma llora de tristeza", la desgarradora despedida al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

En redes sociales, los familiares de Rodrigo Gómez despidieron al joven de 21 años y expresaron su dolor.

El soldado fue hallado muerto en uno de los puestos internos de la Quinta.

El país continúa conmocionado por la muerte del soldado Rodrigo Gómez (21), quien fue hallado sin vida el martes en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. En las últimas horas, los familiares del joven lo despidieron en sus redes sociales.

“Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida, Rodrigo Gómez”, compartió uno de sus allegados. “Qué dolor que dejaste Rodri, te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo, mi soldado”, escribió una de sus tías.

“Te voy a extrañar, Rodri” y “Descansa en paz sobrino”, fueron las otras frases con las que despidieron al joven de 21 años que fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos.

Qué decía la carta Junto al cuerpo de Gómez encontraron una carta, la cual estaba dirigida tanto a sus compañeros como a sus familiares. Aparentemente, en el escrito, Gómez expresaba su preocupación por las deudas contraídas.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X Según reveló Infobae, el perfil comercial y crediticio del efectivo registraba deudas por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.