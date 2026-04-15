"Me cegué, saqué un arma y disparé": la confesión del peluquero asesino Abel Guzmán en el inicio del juicio

El juicio oral por el crimen de Germán Medina, asesinado a manos de su compañero Abel Guzman en Recoleta, inició este martes con la fuerte declaración del peluquero imputado, que estuvo cargada de detalles sobre conflictos laborales previos. En este marco, admitió la autoría del hecho pero intentó justificar su estado emocional al momento del disparo.

“Nadie se merece terminar de esa manera. Les pido disculpas a la familia de Medina y a mis compañeros”, expresó el peluquero en esta primera jornada judicial.

Sin embargo, Guzmán, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, reconstruyó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 los motivos que, según él, lo llevaron a cometer el asesinato. Primero, afirmó que mantenía un reclamo por una presunta indemnización millonaria que nunca se resolvía.

El imputado profundizó, al explicar que el día del crimen, escuchó una conversación entre el dueño del local y Medina. "Escuché que Medina le dijo a Verdini que me iban a echar, que ya tenían a otro empleado. Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca", declaró.

Seguidamente relató que agarró su pistola -la que sostuvo tenía por haber sufrido robos violentos en el trayecto hacia su casa en Merlo- y disparó contra el fallecido.

A esto también sumó una critica a las condiciones de trabajo en el local de la calle Beruti al 3017. Según sus dichos, existían fuertes tensiones en el equipo por el uso de productos capilares de baja calidad o no aprobados, lo que generaba discusiones frecuentes con Medina, quien era el colorista estrella del lugar.

Sobre su fuga y tiempo prófugo

Guzmán relató que, tras el disparo, huyó en estado de shock. Descartó su celular y el arma, y permaneció prófugo por miedo a las consecuencias.

"Entendí que hice algo muy malo. Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, de arruinar mi vida y la de Medina", expresó ante el tribunal.

Cómo sigue el juicio

Tras la declaración del imputado, el proceso continuará con una agenda cargada de testimonios. Concretamente, se espera que declaren 12 personas, incluyendo a Verdini y otros empleados que presenciaron el ataque.

El desfile de testigos comenzará en la próxima audiencia, fechada para el martes 21 de abril.