Mató a su yerno, fue condenada y está prófuga: la millonaria recompensa que ofrecen por su captura
El Ministerio de Seguridad compartió la información de Carla Vanina Galli, la mujer condenada por el homicidio de Héctor Sebastián Martínez.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de diez millones de pesos para quien aporte datos útiles sobre el paradero de Carla Vanina Galli, condenada en mayo de 2025 por el homicidio de su yerno, Héctor Sebastián Martínez, ocurrido en 2018.
La solicitud para que se instrumente el incentivo se presentó el 31 de julio de 2025 por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 del Departamento Judicial Zárate Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela.
Tras el pedido de la fiscalía, la cartera a cargo de la ministra Patricia Bullrich, ofreció una millonaria recompensa para obtener información que permita la captura de la acusada, siempre de personas que no hubieran intervenido en los hechos. La medida se formalizó, este miércoles, mediante la Resolución 1195/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El caso de Héctor Sebastián Martínez, asesinado por su suegra
El hecho que motivó la causa ocurrió el 11 de diciembre de 2018 por la noche en el Río Carabelas, en la sección de islas perteneciente a la localidad de Campana. De acuerdo con la investigación, la mujer se encontraba a bordo de una canoa motorizada cuando disparó contra Martínez, su yerno, lo que provocó su muerte al instante.
La condena contra Galli fue dictada el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal en lo Criminal Nº1 del Departamento Judicial Zárate Campana. El fallo la encontró responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de la víctima.
Sin embargo, tras la condena, Galli se dio a la fuga, por lo que, días después de la sentencia, las autoridades dispusieron una orden de captura con alcance nacional e internacional.
Cómo denunciar el paradero de la Galli
La resolución publicada en el Boletín Oficial indicó que, toda persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la mujer podrá recibir una recompensa de $10.000.000. Para esto, se habilitó la línea gratuita 134 como canal de comunicación para recibir datos.