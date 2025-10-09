Video: así fue la secuencia en la que un adolescente evitó un control, atropelló a un inspector y fue detenido

Un joven conductor de 18 años intentó evadir un control de tránsito en la ciudad bonaerense de Lincoln y atropelló a un inspector municipal.

Un impactante episodio ocurrió este martes en la ciudad bonaerense de Lincoln, donde un inspector de tránsito fue atropellado durante un operativo vehicular. El hecho se produjo cuando un joven de 18 años, identificado como Francisco Antonio Ramos, al mando de una camioneta Ford Ranger roja, intentó evadir el control y terminó embistiendo al agente.

Así fue la secuencia del operativo de tránsito que terminó de la peor manera Video Un Joven Intentó Esquivar Un Control El inspector municipal Rubén Baldevenítez, de 62 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital Municipal de Lincoln, donde recibió el alta pocas horas después. Según confirmaron fuentes del municipio a TN, el trabajador presenta escoriaciones en el rostro, las rodillas y las manos, y se encuentra fuera de peligro.

El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento exacto en que el vehículo impacta contra el inspector. El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, compartió las imágenes en sus redes y expresó su condena al hecho.

"Repudio absoluto a este tipo de actos totalmente desquiciados. Nada vale más que una vida. Mi solidaridad y la de todo mi equipo con el inspector municipal que fue víctima de este hecho cobarde", escribió el jefe comunal.