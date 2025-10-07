Violento video: una monja fue arrastrada por un motochoro y la dejó tendida en la calle

Ocurrió en Córdoba y fue captado por cámaras de seguridad. En el video se ve cómo un motochorro arrastra a una monja que quedó tendida en el asfalto.

Un motochorro arrastró a una monja en Córdoba y la dejó noqueada en la calle.

Un motochorro arrastró a una monja en Córdoba y la dejó noqueada en la calle.

La inseguridad volvió a dar un golpe estremecedor en Córdoba capital. Una monja fue víctima de un violento asalto en barrio Las Palmas, donde un delincuente en moto la atacó con brutalidad para robarle el bolso y la arrastró varios metros por la calle. El estremecedor video de las cámaras de seguridad se viralizó.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 16 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a la monja caminando tranquila por la vereda, cuando de repente un motochorro se abalanza sobre ella. Sin detener el vehículo, el asaltante tironea del bolso que la religiosa llevaba colgado y la arrastra por el pavimento tras caer con fuerza, quedando inconsciente.

Motochoro la arrastró a una monja y la dejó noqueada en la calle Motochoro la arrastró a una monja y la dejó noqueada en la calle Violento ataque a la monja El ladrón, que vestía pantalón rojo y gorra, descendió del rodado, tomó las pertenencias y escapó a toda velocidad, dejando a la monja tirada en medio de la calle. Vecinos que escucharon los gritos y el ruido del impacto corrieron a auxiliarla y dieron aviso a los servicios de emergencia.