Mató a su papá e irá a juicio: dijo que la abusaba desde chica

Una mujer de 30 años, identificada como Jenifer Raymondo, mató a su papá de una puñalada en enero de este año en la ciudad de Almafuerte, ubicada en el departamento de Tercero Arriba, Córdoba . Está imputada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta y ahora irá a juicio.

El suceso ocurrió el 2 de enero de este año. Según se informó, apenas comentió el crimen, la mujer imploró la presencia de una ambulancia y llamó a familiares de Atilio, su padre , un hombre de 60 años.

Asimismo, horas más tarde, la mujer confesó el crimen ante el fiscal Alejandro Carballo, por lo que quedó detenida y 13 días después recuperó la libertad.

La fiscal Paula Bruera, de los tribunales de Río Tercero, investigó el caso y resolvió que la mujer, imputada por homicidio agravado por el vínculo, debía ir a juicio. Le solicitó a la Cámara Criminal y Correccional local que establezca la fecha en que se realizará.

Su abogado Carlos Pajtman había dicho que su clienta sufría un calvario en el marco de una situación de violencia familiar. "Las pericias psicológicas y psiquiátricas hablan de que, en realidad, tuvo abusos sexuales desde muy jovencita, pero previo a eso desde niña tuvo mucha violencia física”, aseguró.

Este contexto de maltratos y abusos tanto físicos como sexuales habría sido la causa del estallido emocional de Jenifer, que terminó con la vida de su padre.

Jénifer y Atilio vivían a cinco kilómetros de la zona urbana de Almafuerte. La casa está ubicada en un pequeño campo dedicado a la crianza de animales. En los últimos años, la madre y los hermanos de Jénifer se habrían ausentado del hogar familiar por otros presuntos casos de violencia familiar ocurridos años atrás, por lo que solo vivían el papá y la hija en esa casa rural, según informó La Voz.

“Ella actuó harta de soportar un presunto abuso sexual”, indicó su abogado. Asimismo, también se investiga por qué la ahora imputada habría dejado de asistir a la escuela en tercer grado del nivel primario.