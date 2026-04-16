Manejaba a más de 190 kilómetros por hora, se filmó y lo inhabilitarán

Un joven de 25 años será inhabilitado para conducir luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectara una serie de videos que él mismo publicó en sus redes sociales, en los que se lo ve manejando de forma temeraria.

Manejaba a más de 190 kmh, se filmó y lo inhabilitarán

En uno de los videos se observa el momento en el que el conductor circulaba a más de 190 km/h . En otro, incluso, se grabó mientras descendía de su camioneta en movimiento.

Pero esos no fueron los únicos episodios. Durante el verano, el joven también fue captado realizando maniobras peligrosas en la arena.

Desde la ANSV señalaron que el material fue clave para iniciar el procedimiento. Las propias publicaciones del conductor permitieron detectar conductas que, según remarcaron, representan un riesgo tanto para él como para terceros.

“Ante estas conductas, incompatibles con la seguridad vial, la ANSV solicitó la inhabilitación ante la jurisdicción que emitió su Licencia Nacional de Conducir, por poner en riesgo su vida y la de terceros”, indicaron.

Cómo funciona la inhabilitación

De acuerdo con la normativa vigente, el organismo nacional está facultado para solicitar la suspensión preventiva de una licencia cuando se comprueba la ineptitud psicofísica del conductor.

En estos casos, la persona debe ser notificada y someterse a una nueva evaluación mediante los exámenes correspondientes, que determinarán si está en condiciones de volver a manejar en la vía pública.