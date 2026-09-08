Macabro hallazgo: guardaban ataúdes y urnas con cenizas en una ex panadería

La Policía intervino por una presunta usurpación en Posadas y encontró ataúdes y elementos vinculados con servicios funerarios.

El hallazgo de los ataúdes se produjo durante una presunta usurpación en Posadas.

Un conflicto por la ocupación de una vivienda con un local comercial derivó en un operativo policial en Posadas, luego de que un grupo de personas ingresara al predio ubicado en inmediaciones de la avenida Chacabuco y Zapiola, en la ciudad misionera de Posadas.

Fuentes policiales dijeron que se trataría de una presunta usurpación y que el caso permanece bajo intervención de la Justicia. La misma fuente confió que quienes ingresaron al lugar retiraron hacia el exterior varios ataúdes que se encontraban almacenados dentro del inmueble.

El local comercial había funcionado anteriormente como una panadería. Según manifestaron personas vinculadas al conflicto, allí también permanecían distintos elementos relacionados con servicios funerarios.

Dentro del inmueble se encontraron elementos relacionados con tareas de cremación. Disputa familiar Fuentes judiciales aseguraron que la casa y el local forman parte de una disputa familiar por la propiedad de las tierras. Según la reconstrucción, el propietario del terreno falleció durante la pandemia y, desde entonces, se mantiene un conflicto por la titularidad y ocupación del predio.

¿Cremación? La presencia de los ataúdes generó sorpresa entre quienes ingresaron al lugar. Además, se habría encontrado un líquido que, según las primeras referencias aportadas, estaría relacionado con tareas de cremación de cuerpos humanos, aunque la procedencia y utilización de esos elementos deberán ser determinadas.