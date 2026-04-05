Un violento choque en Luján de Cuyo se produjo este domingo por la mañana. El niño de 7 años fue trasladado al Hospital Notti.

Un grave siniestro vial se registró este domingo por la mañana en Luján de Cuyo y dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas un niño de 7 años. El hecho ocurrió alrededor de las 6.50, en la intersección de Ruta 15 y calle Funes, luego de que vecinos de la zona alertaran al 911 sobre una colisión frontal y la posible presencia de víctimas atrapadas.

De inmediato se dispuso el desplazamiento de personal policial, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de bomberos voluntarios. Al arribar al lugar, constataron que una camioneta Ford Ranchera circulaba por Ruta 15 hacia el sur, mientras que un Renault Sandero lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal.

choque frontal luján de cuyo 2 Luján de Cuyo: un grave choque frontal dejó tres adultos y un niño de 7 años con lesiones.

Grave choque en Luján de Cuyo Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta sufrió fractura de pierna izquierda y aplastamiento de tórax, mientras que su acompañante presentó fractura en la pierna derecha y lesiones en el rostro. Ambos fueron trasladados al Hospital Central para recibir atención médica.