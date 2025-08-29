Los Corberas, la banda que atemoriza Guaymallén: drogas, menores armados y el secuestro de un arsenal

La banda opera en el este de Guaymallén y se dedica a la venta de drogas, entre otros delitos. Una denuncia condujo al secuestro de armas y municiones.

Desde hace tiempo que una banda delictiva tiene al maltraer a los vecinos del este de Guaymallén. Son conocidos como Los Corberas y están sindicados por robos y venta de drogas, entre otros ilícitos. Recientemente, fueron denunciados por amenazas y este jueves policías de Investigaciones allanaron dos propiedades vinculadas a la temible gavilla, donde secuestraron un arsenal.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) a raíz de una presentación judicial que realizó una vecina de la zona, quien relató que días atrás su sobrino, de 14 años, la amenazó a punta de arma de fuego en medio de una fiesta que tuvo lugar en el loteo Loyácono, ubicado en el límite entre los distritos de Los Corralitos y Puente de Hierro.

La investigación en Guaymallén De acuerdo con la información que aportó la denunciante, el adolescente sindicado como autor del hecho es conocido por ser hijo de un malviviente apodado el Poquitito, quien hace poco fue sentenciado por una serie de robos en esa zona de Guaymallén y se encuentra purgando la condena en una cárcel de la provincia.

También aportó que el menor de edad, quien viene siendo marcado por diversos delitos, utiliza la casa de su progenitor como aguantadero y forma parte de la banda conocida como Los Corberas. Incluso, explicó que, pese a que la gavilla tiene al maltraer a los vecinos de la barriada y alrededores, nadie los denuncia por temor a represalias.

Por su parte, de las averiguaciones practicadas por los detectives que trabajaron en el caso surgió que el adolescente sospechado se unió recientemente a la mencionada organización delictiva, la cual cuenta con varios inmuebles que utilizan como punto de venta de drogas. La información policial añade que suelen reclutar menores de edad para convertirlos en "soldaditos", a quienes les pagan con estupefacientes y los abastecen con armas de fuego para amedrentar a sus rivales.