Lo atraparon con un arma de fuego de alto calibre tras una persecución en Las Heras

El sospechoso fue detenido tras una persecución por las calles de Las Heras. Llevaba en su poder un arma de fuego de alto calibre.

Lucas Reinoso, el sujeto de 34 años detenido con un arma de fuego en Las heras.

Un malviviente fue detenido la mañana del sábado con un arma de fuego de alto calibre en plena vía pública de Las Heras. Fue luego de una persecución por las calles del departamento, que policías atraparon al sospechoso y lo pusieron a disposición de la Justicia.

El procedimiento lo realizó personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) que alrededor de las 9.30 del citado día realizaba tareas preventivas sobre calle Olascoaga y detectó en ese sector a dos sujetos, uno de los cuales se dio a la fuga hacia el norte de la citada calzada al notar la presencia de los efectivos.

Detención y secuestro del arma de fuego Ante eso, los funcionarios salieron trás el y notaron que se apoyaba la mano en la cintura en plena corrida, lo que daba cuenta de que podía portar algún tipo de armameto, explicaron las fuentes policiales.

WhatsApp Image 2026-04-11 at 12.04.24 La pistola Browning calibre 9 milímetros secuestrada. Gentileza.

Finalmente, los uniformados le dieron alcance sobre calle Rastreador Fournier al 700, donde fue reducido y lo requisaron. De esa forma, descubrieron que llevaba entre sus prendas una pistola Browning calibre 9 milímetros, la cual tenía siete cartuchos en el cargador, agrega la información.