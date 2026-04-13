Tenía dos pedidos de captura, quiso escapar por los pasillos de una villa y terminó tras las rejas

Un malviviente con pedidos de captura fue detenido durante este último fin de semana durante una persecución por los pasillos de una villa de Las Heras . El sospechoso, identificado como Jorge Kevin Rojas Videla , de 31 años, había sido recientemente señalado por un asalto a mano armada .

De acuerdo con la información policial a la que accedió MDZ , todo comenzó a partir del mediodía del sábado cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaban un procedimiento operativo en las cercanías del asentamiento 25 de Marzo y divisaron a un sujeto que aceleró sus pasos ante la presencia de los funcionarios publicos.

Acto seguido, intentó escapar ingresando por los pasillos de la mencionada villa lasherina, donde terminó siendo aprehendido tras una breve persecución a pie.

Seguidamente, cuando identificaron al individuo, confirmaron que se trataba de Rojas Videla y que presentaba dos pedidos de captura en la base de datos policial: uno por violencia de género, de un expediente iniciado el 20 de febrero en Las Heras , y el otro con fecha del 26 de enero de 2023, a pedido del Juzgado de Ejecución Penal N°1 .

Las fuentes consultadas indicaron que, además, Rojas Videla había sido señalado hace casi un mes por un asalto a mano armada , perpetrado en ese mismo sector de Las Heras donde terminó siendo detenido.

Sospechado por un robo

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 11 del viernes 20 de marzo cuando un hombre, de 53 años, trabajaba en su ferretería localizada en el cruce de calles Regalado Olguín y Valle Las Leñas, en el distrito de El Challao, y noto que a la distancia se acercaba un sujeto, al cual conoce por el nombre de Kevin Rojas.

Acto seguido, el sospechoso le exhibió un arma de fuego, tipo revólver, y se aproximó hasta el negocio. Una vez allí, le robó un rollo de tela mediasombra celete y un rollo de nailon, que estaban en la vereda del lugar.

El malviviente se dio a la fuga caminando y la víctima dio aviso a las autoridades, que trabajaron en la escena y realizaron el procedimiento correspondiente. Durante las tareas, el dueño del negocio aportó el nombre del sospechoso, quien quedó en la mira de los efectivos.