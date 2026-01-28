"Le re cabieron los 23 facazos": el escalofriante audio de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

A más de un mes del crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe , se filtró un nuevo audio de uno de los asesinos , el cual refleja la extrema crueldad y la impunidad con la que le quitaron la vida Jeremías.

Uno de los asesinos de 14 años subió el audio a su canal de WhatsApp y luego se viralizó en las redes sociales. En primer lugar, el menor apuntó contra los medios de comunicación: “Nada que ver lo que batieron con Jeremías los medios”.

“ Le re cabieron los 23 facazos ”, expresó, entre risas, uno de los asesinos, quien fue fue liberado por ser inimputable. A su vez, el joven describió a la novia de la víctima como “la mejor persona del mundo”. Cabe destacar que, la adolescente de 16 años se encuentra detenida con prisión preventiva y se le atribuye haber entregado a Jeremías.

“Aunque digan que esté re loca. Era verdad que era re maniática, pero era re buenita”, se le escucha decir en el audio al asesino.

La semana pasada, se viralizó en WhastApp y en redes el video que muestra el asesinato del adolescente . En él se observa a los atacantes, dentro de un depósito abandonado frente al Estadio de Colón de Santa Fe, junto con el adolescente, a quien amenazaron y apuñalaron hasta matarlo.

crimen de jeremías monzón X

“Pedí perdón. Pedí perdón”, se le escucha decir a los asesinos. “¿Dónde tenés los videos?”, le preguntaron los atacantes, a lo que Jeremías respondió: “Perdón. No puedo pensar. Estoy sangrando”. Aparentemente, dicho material estaría relacionado con presuntos videos íntimos de la novia de Monzón.

En el video se observa al joven completamente ensangrentado, mientras los agresores lo golpeaban y lo cortaban. “En el celu”, alcanzó a decir la víctima. “Poné la contraseña del celular”, le reclamaron. El adolescente les dijo la clave y en ese momento, su novia le ordenó a uno de los menores: “Matalo”.

Durante el ataque, los asesinos le exigían que revele a quién le había pasado los video. “No tengo videos de nada”, aseguró Jeremías. “Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello. Esperemos que esté muerto”, se le escucha decir a la novia de la víctima, mientras se reía.

“Ya está, lo maté, le di en el cora”, fue la última frase que se le escucha decir a uno de los asesinos.

El pedido de la familia y la Ley Jeremías

El abogado de los papás de la víctima, Bruno Rugna, detalló que ya se dio inicio a una investigación para determinar cómo comenzó a viralizarse el video y quién es el responsable. “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó.

Ezequiel Hernández, de la fiscalía de Violencia Institucional, es quien está a cargo de la investigación que busca determinar cómo y quién difundió dicho material. Las autoridades temen que estén involucradas fuentes de la pesquisa.

Jeremías Monzón firmas crimen Santa Fe @justiciaxjeremias - Instagram

Por otro lado, la familia de la víctima junta firmas para la implementación de la Ley Jeremías, la cual busca bajar a 12 años la edad de imputabilidad en el país.