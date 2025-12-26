Le cortó la mano con un cuchillo a su expareja en Navidad y quedó detenido
El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario de Lerma, Salta, el día de Navidad, mientras se encontraban en el domicilio de una familiar de la denunciante.
Un hombre de 29 años fue imputado en Salta luego de herir con un cuchillo a su expareja, una mujer de 24 años, en Navidad. La pareja se había separado días antes debido a situaciones de control, aislamiento y episodios de violencia física.
El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario de Lerma este jueves, alrededor de las 13, mientras se encontraban en el domicilio de una familiar de la denunciante. De acuerdo a la publicación oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la mujer había accedido a retomar el vínculo con su expareja con motivo de la celebración de Navidad.
Sin embargo, y según lo denunciado, el hombre tornó violento y tomó a la joven del brazo para inmovilizarla. Acto seguido, presuntamente mediante el uso de un cuchillo de cocina, le ocasionó heridas cortantes en los dedos.
La mujer fue trasladada de manera particular al hospital local, donde recibió atención. De acuerdo al certificado médico, presentaba tres heridas cortantes en los pulpejos de los dedos.
Así detuvieron al hombre que le cortó la mano a su expareja
Posteriormente, unidades policiales se apersonaron en el domicilio del imputado. Allí, secuestraron el cuchillo que se habría utilizado en el hecho y detuvieron al hombre conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía.
Asimismo, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente al acusado por el delito de lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de su expareja. Mientras tanto, la causa continúa en investigación.