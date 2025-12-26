El esperanzador dato de la salud de Angelina que ilusiona a la familia de la nena baleada en Navidad

Angelina , la menor de 12 años que fue víctima de una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, se encuentra “estable y responde a estímulos ”, según informó Ricardo, el tío abuelo de la nena.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió mientras la joven observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos, a las 12.05, junto a su familia y debió ser trasladada al Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía.

En declaraciones televisivas, el tío de la menor explicó: “Responde a estímulos, está estable, hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe”.

Asimismo, según información a la que este medio pudo acceder, los profesionales realizaron una tomografía en donde dedujeron que el calibre de la bala sería de 9 o 40 milímetros.

En tanto, Ricardo sostuvo: “Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes, a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero, la bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor”.

Asimismo, el hombre enfatizó sobre el impacto: “Es muy importante que no haya afectado a la parte motriz, como el habla y el movimiento” y añadió: “Mi hermana es la abuela, vengo todos los días, nací en esta casa también y de chiquito tiraba cohetes. Antes eran cañitas voladoras, ahora son balas”.

“Pienso que si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”, cerró Ricardo antes de pedirle información a los vecinos.

“Espero que esto no vuelva a pasar, que caiga el responsable. Hay gente que no quiere hacer la denuncia porque tiene miedo de ir a la comisaría, se puede denunciar de manera anónima”, concluyó.

Anteriormente, otro familiar sostuvo que en el momento del hecho, la niña “cayó desplomada”, sostuvo que la trasladaron al Hospital San Juan de Dios de forma particular e inmediata, al tiempo en que indicó que el impacto habría llegado “de costado”.

No obstante, a raíz de la gravedad de la herida y tras algunas horas, Angelina debió ser trasladada a la Clínica donde permanece internada en Ramos Mejía.