"Me siento mal, me pegó algo": el crudo relato del tío de la nena herida de bala en Navidad

Una nena de 12 años recibió un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad. Su tío relató cómo fue el dramático momento y brindó detalles sobre su estado de salud.

Ricardo, el tío de la nena que recibió el disparo, dio detalles del estado de la salud de su sobrina.

Tras el trágico hecho que se vivió este miércoles por la noche durante los festejos de la Navidad, donde una nena de 12 años recibió un disparo en la cabeza, su tío dio más detalles del estado de la pequeña, que además relató cómo fue el momento donde recibió el disparo.

Luego de confirmarse que la víctima estaba fuera de peligro, Ricardo, tío de la joven, comentó: "Está estable, está mejor. No le tocó parte motriz, nada".

"El tipo o la tipa debe saber muy bien lo que le pasó", agregó, en relación a la repercusión que terminó teniendo el caso, en donde ya se está llevando a cabo una investigación intentando determinar el origen de los disparos y quién fue el autor de los mismos.

El relato del momento del disparo Durante esta pequeña charla junto a distintos medios de comunicación, Ricardo explicó cómo fue el momento donde su sobrina recibe el disparo. "Como todos los años salimos para brindar, mientras preparaban los regalos, y salió y a las 12:05 se cayó desplomada. Dijo: 'Me siento mal, me pegó algo', se cayó y la llevamos rápido al hospital", explicó.

Además, habló sobre la investigación donde ya se encontraron algunas vainas de los disparos: "Están investigando, no sé. Supongo que un 22, porque si era un 9 milímetro no la está contando, ni vos ni yo ni nadie", subrayó.