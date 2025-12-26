Neuquén: buscan a una mujer de 37 años que desapareció la noche de Navidad

Según se informó, la mujer fue vista por última vez el 24 de diciembre en la calle Yapu Mza, barrio Valentina Norte Rural, Neuquén.

La Policía de Neuquén busca intensivamente a una mujer que desapareció la noche de Navidad. Si bien el aviso se dio el jueves 25, desde el día anterior que no la volvieron a ver.

Los datos de la mujer que desapareció en Neuquén en la noche de Navidad La desaparecida fue identificada como Maria Soledad Constancia Marty. Según la información que trascendió, fue vista por última vez el 24 de diciembre en la calle Yapu Mza, barrio Valentina Norte Rural.

Según los datos proporcionados, Marty mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello largo y oscuro y ojos marrones. Su contextura física fue descrita como delgada. Por otro lado, se desconoce la franja horaria en la que desapareció y la vestimenta que llevaba puesta.