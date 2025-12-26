Neuquén: buscan a una mujer de 37 años que desapareció la noche de Navidad
Según se informó, la mujer fue vista por última vez el 24 de diciembre en la calle Yapu Mza, barrio Valentina Norte Rural, Neuquén.
La Policía de Neuquén busca intensivamente a una mujer que desapareció la noche de Navidad. Si bien el aviso se dio el jueves 25, desde el día anterior que no la volvieron a ver.
Los datos de la mujer que desapareció en Neuquén en la noche de Navidad
La desaparecida fue identificada como Maria Soledad Constancia Marty. Según la información que trascendió, fue vista por última vez el 24 de diciembre en la calle Yapu Mza, barrio Valentina Norte Rural.
Te Podría Interesar
Según los datos proporcionados, Marty mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello largo y oscuro y ojos marrones. Su contextura física fue descrita como delgada. Por otro lado, se desconoce la franja horaria en la que desapareció y la vestimenta que llevaba puesta.
De acuerdo a medios locales, las tareas de rastreo están encabezadas por la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas y el caso cuenta con la intervención del Juzgado de Familia. Asimismo, la unidad policial BAP – DCAeYM también participa del operativo. Ante cualquier información, puede comunicarse al 2994 56-9787.