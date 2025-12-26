Tragedia en Navidad: un joven deportista murió ahogado en un arroyo y los detalles son devastadores

Un nuevo trágico episodio tuvo lugar durante los festejos de Navidad . Un joven deportista , identificado como Markos Santino Gómez Altamirano (17) murió ahogado en un arroyo de la ciudad de Concordia, Entre Ríos .

El trágico hecho ocurrió el jueves 25 de diciembre al mediodía, en el arroyo Yuquerí, en la zona del Camping Cascadita Dri. Allí, el joven se metió al agua y nunca salió .

Según trascendió, el adolescente permaneció bajo la superficie durante un lapso de entre diez y quince minutos, hasta que fue rescatado. Inmediatamente, Markos fue trasladado al Hospital Carrillo. Allí, los médicos confirmaron su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El joven se destacaba en taekwondo e integraba las categorías juveniles de fútbol del Club Unión Concordia Entre Ríos. El lunes pasado, había recibido el Premio al Mérito durante la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua.

Desde el Club Unión Concordia Entre Ríos, publicaron en sus redes: “Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano chico que se desempeñaba como jugador en una de nuestras Categorías Sub 17”.

Deportista ahogado arroyo Entre Ríos Club Unión Concordia E.Ríos - Facebook

“Se ahogó en las aguas del Arroyo Yuqueri, zona de Estancia Grande este 25 de Diciembre”, continúa el mensaje que compartieron en su cuenta de Facebook. Y expresaron: “Que triste noticia nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad, enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos QEPD Markos”.

“Todos los que formamos parte del Club Unión y compartimos momentos dentro y fuera de la cancha, nos sumamos a esta tan dolorosa pérdida. Comisión Directiva, Coordinación Deportiva, Cuerpo Técnico, Jugadores y profes del Club Unión”, concluyeron.