"Si no te encuentra la Policía, te encontramos nosotros", la dura advertencia de la tía de la nena herida por una bala perdida

En el medio de la preocupación por el estado de salud de Angelina, que fue herida por una bala perdida, su tía dialogó con la prensa y apuntó contra el agresor.

La localidad de Villa Sarmiento se encuentra profundamente preocupada por estado de salud de Angelina, una nena de 12 años que fue herida por una bala perdida en la noche de Navidad.

Según la última información, la joven sigue internada en el área de terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía. En el medio de la tristeza, la tía de la nena tuvo un diálogo con la prensa.

Mirá las fuertes declaraciones de la tía de la nena que fue herida por una bala perdida Angelina Bala Perdida "Mi sobrina va a salir porque somos una familia con unas pelotas así de grandes", comenzó la tía de Angelina. "Así que a vos, enfermo, que tiras balas, que te crees vivo, que te divierte, hijo de re mil p...: mi sobrina va a salir de esta, y si no te encuentra la Policía, te encontramos nosotros", aseguró.

"¿A qué clase de enfermo se le ocurre a las 12 tirar una bala al aire? Qué enfermo tenés que estar, hijo de re mil p... Eso solo voy a decir", continuó la mujer.

Acto seguido, pidió respeto por "la intimidad" de la familia: "Hace 24 horas que no dormimos, estamos todos locos. Lo único que voy a pedir es intimidad y respecto, hay muchos menores".