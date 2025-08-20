La Plata: un ascensor se desplomó desde un quinto piso con una mujer adentro

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, en la avenida 38 de la ciudad. A pesar de la gran caída del ascensor, la mujer no sufrió heridas de gravedad.

El milagroso hecho ocurrió este martes en la ciudad de La Plata, en un edificio ubicado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13. Allí, el ascensor se desplomó por cinco pisos con una mujer adentro, que a pesar de la dura caída, no sufrió heridas de gravedad y se mantuvo consciente durante el hecho.

Personal de la Comisaría Segunda de La Plata se trasladó de inmediato al domicilio después de un llamado al 911, alertando sobre lo sucedido, lo que llevó a que se activara el protocolo de emergencia.

Para el rescate de esta persona después de que el ascensor se precipitara, se movilizaron al inmueble una cuadrilla de Bomberos junto a un equipo de Riesgos Especiales, donde los bomberos debieron maniobrar durante varios minutos para poder rescatar a esta mujer.

Las lesiones de la mujer atrapada en el ascensor Milagrosamente, la mujer sufrió algunas lesiones, que requirieron asistencia médica por parte del personal del SAME que llegó al inmueble, pero estos pudieron determinar que la víctima se mantuvo consciente durante todo el hecho.