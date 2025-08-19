Neuquén en estado de alarma: más de diez mascotas mueren por envenenamiento

Según trascendió, habría entre diez y quince casos confirmados de envenenamiento en la ciudad de Zapala, Neuquén.

Se busca identificar a los responsables de la brutal matanza de decenas de perros y gatos.

Más de una decena de muertes de perros y gatos por envenenamiento mantiene en vilo a la provincia de Neuquén. En estos momentos, las autoridades buscan identificar a quienes dejan restos de carne con productos tóxicos en la vía pública.

Este martes, el fiscal Marcelo Jofré, quien lleva adelante la investigación, habló con Radio 7 de Neuquén y brindó detalles sobre el caso que preocupa a los vecinos de Zapala.

En primer lugar, el fiscal detalló que el pasado 16 de julio recibió la primera denuncia oficial. Según señaló, manejan “entre diez y quince casos confirmados de envenenamiento”.

A su vez, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, Juan Pablo Young, informó que se logró determinar que había “cebos con un tóxico compatible a organofosforados” en las muestras recolectadas y en las pericias practicadas a los animales muertos. Y sentenció que es obra de “una persona cruel y enferma”.