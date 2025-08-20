San Juan: incautaron cocaína en un micro proveniente de Mendoza

Gendarmería Nacional detectó cocaína en una mochila durante un operativo en la Ruta Nacional Nº 40. El pasajero quedó detenido.

El micro provenía de Mendoza y fue controlado en San Juan por efectivos de Gendarmería.

Un colectivo que había partido desde Mendoza fue interceptado en San Juan y, durante la inspección, los gendarmes hallaron más de un kilo y medio de cocaína escondida en la mochila de un pasajero. En un procedimiento distinto, también se incautaron 12 kilos de hojas de coca transportados en un camión proveniente de Salta.

Operativos en San Juan El primer operativo se realizó en el Paraje San Carlos, sobre la Ruta Nacional Nº 40, cuando efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” revisaron un ómnibus de pasajeros que había salido de Mendoza. Dentro de una mochila detectaron tres paquetes con una sustancia que, tras las pruebas de campo, resultó ser cocaína con un peso total de 1 kilo 573 gramos. El propietario de la droga quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737.