La Justicia rechazó el pedido de un hincha mendocino para volver a la cancha

En las últimas horas, la Justicia de Mendoza rechazó el pedido de un hincha de Independiente Rivadavia para volver a asistir a los estadios luego de que su nombre haya sido incorporado al sistema restrictivo “Tribuna Segura” en abril de este año.

El simpatizante del Azul que presentó la medida manifestó que no registra ningún antecedente penal. Además, agrega que su inclusión en Tribuna Segura es un acto que carece de fundamentación, no individualiza conducta alguna y no invoca un hecho verificable, además de no garantizarse su derecho a la defensa.

Sin embargo, el Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 3 decidió rechazar el pedido, a través del fallo firmado por la jueza María Verónica Vacas.

El hincha de la Lepra presentó una cautelar para volver a la cancha, pero fue rechazada.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, compartió la noticia en sus redes sociales y sentenció que Tribuna Segura “se aplica y se sostiene”. “La cancha es para alentar, no para delinquir. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, señaló Rus en su cuenta de X.

En abril de 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó una resolución en donde incorporó a 24 hinchas de Independiente Rivadavia al programa Tribuna Segura, restringiendo la posibilidad de que ingresen a los estadios.

Tribuna Segura se aplica y se sostiene. La Justicia rechazó el pedido de una persona que pretendía volver a ingresar a espectáculos deportivos pese a tener una restricción.

La medida rige por un plazo de dos años para la mayoría de los alcanzados (uno de los implicados tendrá 3 años de sanción por presentar antecedentes) y se extiende a todos los estadios del territorio nacional.

El motivo de la pena se debe a un episodio ocurrido el 7 de abril, en la previa del encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar por Copa Libertadores de América. Según la investigación, el grupo de hinchas protagonizó el secuestro de un colectivo, obligando al chófer a desviar el recorrido.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El hecho fue detectado por la policía, quien trasladó a los involucrados a una dependencia. A partir de allí, inició la causa judicial que derivó en la incorporación de los implicados en el sistema "Tribuna Segura".