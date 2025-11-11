La Justicia Federal investiga el descarrilamiento del tren Sarmiento y ordenó las primeras pericias

La Justicia federal solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad durante el descalce del tren Sarmiento y ordenaron un análisis de sangre al maquinista.

La Justicia federal investiga el descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento ocurrido en la tarde de este martes a metros de la estación Liniers, donde tres vagones se descalzaron y al menos veinte pasajeros resultaron heridos. El episodio encendió todas las alertas y derivó en medidas judiciales inmediatas.

Entre las primeras medidas se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y se ordenó un análisis de sangre al maquinista para descartar cualquier factor humano asociado al siniestro.

El incidente se produjo a las 15.50, cuando una formación que viajaba desde Moreno hacia Once se descalzó en el cruce de Timoteo Gordillo y Rivadavia. Tras el impacto, todos los usuarios fueron evacuados. En el marco de las demoras y cancelaciones que se produjeron tras el descalce, un hombre de 35 años rompió un monitor en la estación de trenes de Once y fue detenido.

Motivos del descalce del Tren Sarmiento En el operativo participaron personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER), brigadistas, Defensa Civil y el SAME, que envió 40 ambulancias. Según los primeros reportes, ocho hombres, siete mujeres y otras cinco personas sufrieron lesiones. Diez recibieron asistencia en el lugar y nueve fueron derivadas a hospitales: cuatro al Santojanni, dos al Grierson, dos al Álvarez y una al Vélez Sarsfield. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no hubo víctimas fatales.

Mientras se esperan los resultados de las pericias, desde el gremio ferroviario plantean dudas sobre el origen del hecho. Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, sostuvo que el sistema de cambio de riel “no permite error humano” y remarcó: “Estamos seguros de que no fue una falla humana. Ahora aguardamos las pericias para saber qué pasó”.