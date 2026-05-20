La explosión en un camión cisterna dejó a dos muertos en Malargüe

Según las primeras informaciones, la explosión se produjo en un vehículo perteneciente a la empresa TSV.

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la base petrolera tras la explosión (foto ilustrativa).

Una explosión ocurrida este miércoles por la tarde en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo a dos fallecidos, según informaron fuentes policiales. El hecho se registró cerca de las 19:39 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB. Tras el estallido, se desplegó un operativo de emergencia en la zona.

Investigan las causas de la explosión Las autoridades trabajan para determinar cómo se originó la explosión y establecer las circunstancias exactas del incidente. Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de la persona herida.