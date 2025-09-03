Julieta Prandi: el escrito que presentó la defensa de Claudio Contardi para anular el juicio

El nuevo abogado defensor de Claudio Contardi , el exmarido de la modelo Julieta Prandi que fue recientemente condenado por abuso sexual, presentó un recurso de casación ante el tribunal con el objetivo de anular el juicio y obtener la absolución de su cliente.

El escrito de 104 páginas, rotulado como “Interposición del recurso de Casación”, fue presentado por Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Contardi , ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, el cual había dictado la sentencia.

El documento, al que tuvo acceso La Nación, solicita la nulidad del debate, la absolución de Contardi “por el beneficio de la duda” y su “inmediata libertad”.

El exmarido de Prandi fue condenado hace tres semanas a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

En el escrito, Fernando Sicilia nombró varios puntos clave de la defensa de Contardi . En primer lugar, con respecto al derecho a ser juzgado por sus pares, Sicilia denunció que “se le ha hecho renunciar sin conocimiento ni información a su derecho constitucional de ser juzgado por sus pares [en un juicio por jurados]. Se le ha hecho renunciar de forma posterior a la elevación a juicio , violentando la letra expresa de la ley. Se le ha hecho renunciar sin la entrevista personal con el juez que marca el Código de Procedimientos a fin de garantizar que comprenda la semejante decisión que supuestamente había tomado”.

Claudio Contardi foto detenido

“Yendo a la expresa letra del escrito, ni siquiera renunció, sino que se conformó con la integración de tribunal colegiado. Ni siquiera la renuncia fue expresa. Y esta situación sucedió por un renglón, en un escrito de cinco páginas, por una firma inserta. Cuando el señor defensor oficial tomó las riendas de la causa le explicó el derecho al que había renunciado y por ello peticionó que se haga lugar a ser juzgado por sus pares”, continuó el escrito", agregó.

En cuanto a la indefensión durante el juicio, el abogado argumentó que “un punto escandaloso en cuanto a la violación del derecho de defensa de Contardi fue la imposibilidad de contar con tiempo suficiente para poder preparar el juicio, realizar una teoría del caso que pudiera ser igual o distinta de la del anterior letrado y ofrecer testigos. Lamentablemente, esto último no se hizo para crear un contexto que pudiese desbaratar la voz unidireccional de la acusación".

"Mi asistido estuvo indefenso. Su defensor particular renunció el 18 de julio de 2025, el día que comenzaba la feria invernal. El defensor oficial se encontró con semejante causa, con los plazos encima y pidió postergación del debate. Solo le dieron dos días”, aseguró.

Sicilia, por último, sostuvo que “el señor Contardi estuvo en triple desventaja” en cuanto a la imposibilidad de ejercer una defensa plena". “En primer lugar, debió enfrentar dos acusaciones. En segundo término, a mi humilde entender, no se han desplegado la totalidad de los medios probatorios válidos tendientes a acreditar la posición defensista en cuanto a los extremos en pugna. Del mismo modo, en cuanto a la incorporación de resoluciones, no se mostró la película completa. Tercero: no obstante lo expuesto, los pocos medios de evidencia que presentó para dar contexto y/o explicar que en ninguna entrevista posterior a la separación habló de abusos, tampoco fueron admitidos”, apuntó el abogado.

La defensa pidió revocar la condena

Asimismo, con el fin de revocar la condena, Sicilia solicitó que “por los graves errores que concluyen en una severa violación a los derechos constitucionales de Contardi, que se nulifiquen las actuaciones desde la conformidad de la integración del tribunal colegiado por haber precluido la etapa y por no haberse llevado adelante la audiencia con el magistrado, siendo que el imputado le manifestó al defensor oficial su voluntad expresa de ser sometido a juicio por jurados".

"En ese marco, que se disponga la inmediata libertad. Por otro lado, también debe nulificarse el debate, puesto que no se les concedió a los defensores el tiempo y los medios adecuados para la defensa, violentando la defensa eficaz. Asimismo, pretendo que, con base en la prueba rendida en debate, se absuelva a Contardi por el beneficio de la duda”, concluyó.